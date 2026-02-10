Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου στο Μεξικό

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένας αγωγός της πετρελαϊκής εταιρείας Pemex στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην Πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνήτης της, Σάλομον Χάρα.

Η Pemex, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

💥⛽ Explosión en un ducto de Pemex en Oaxaca deja a tres fallecidos y seis heridos



🛠️⚠️ Esta explosión ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberíashttps://t.co/lnwWcaM9jf— 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎𝐑 (@informador) February 10, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές για αξιολόγηση και ιατρική περίθαλψη. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες ασφαλείας, μετριασμού κινδύνου και προστασίας της περιοχής συνεχίζονται στο σημείο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.