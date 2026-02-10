Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου στο Μεξικό

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου στο Μεξικό
DEBATER NEWSROOM

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένας αγωγός της πετρελαϊκής εταιρείας Pemex στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην Πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνήτης της, Σάλομον Χάρα.

Η Pemex, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές για αξιολόγηση και ιατρική περίθαλψη. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες ασφαλείας, μετριασμού κινδύνου και προστασίας της περιοχής συνεχίζονται στο σημείο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ