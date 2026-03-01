Τραμπ: Βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο στρατός βύθισε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία.

«Καταδιώκουμε τα υπόλοιπα [πλοία του ναυτικού του Ιράν] — Σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό της θάλασσας», δηλώνει στο Truth Social.

«Σε μια διαφορετική επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό τους αρχηγείο. Κατά τα άλλα, το ναυτικό τους τα πάει πολύ καλά!», δηλώνει.

Νωρίτερα την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση του Στρατού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Σηματοδότησαν τις πρώτες αμερικανικές απώλειες που αναφέρθηκαν στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Η CENTCOM δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο και τον τραυματισμό των Αμερικανών στρατιωτικών.