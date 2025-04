Οι ΗΠΑ ενδέχεται να μειώσουν δραστικά τη διπλωματική παρουσία τους στην Αφρική, στο πλαίσιο της «πλήρους αναδιοργάνωσης» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το προσχέδιο ενός διατάγματος του Ντόναλντ Τραμπ που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το έγγραφο αυτό κάνει λόγο για αναδιοργάνωση του υπουργείου Εξωτερικών με στόχο «να εξορθολογιστεί η εκτέλεση των αποστολών, να λάμψει η αμερικανή ισχύς στο εξωτερικό, να μειωθούν οι σπατάλες, οι απάτες και οι καταχρήσεις» και «να ευθυγραμμιστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με το στρατηγικό δόγμα Πρώτα η Αμερική».

Το προσχέδιο αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times αλλά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σήμερα το διέψευσε. «Είναι ψευδείς πληροφορίες», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαιώνοντας ότι η εφημερίδα έπεσε «θύμα άλλης μιας φάρσας».

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC