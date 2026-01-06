Τραμπ: Σχεδιάζει να “κατακτήσει” την Γροιλανδία – “Η στρατιωτική παρέμβαση είναι πάντα μία επιλογή”

Τις επιλογές που έχουν σχετικά με την Γροιλανδία και τον τρόπο που οι ΗΠΑ μπορούν να αποκτήσουν το έδαφος της εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του.

Μάλιστα, η αξιοποίηση του στρατού των ΗΠΑ για την προώθηση αυτού του στόχου είναι «πάντα μία επιλογή», ​​όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη (06/01).

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει γνωστό ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής», τονίζει ο Λευκός Οίκος.

«Ο Πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», είπε σε ερώτηση του Reuters ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το Reuters, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

– η αγορά της Γροιλανδίας,

– ή η σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης (compact of free association) με το νησί.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας μέσα στα επόμενα χρόνια και εντός της θητείας του στον Λευκό Οίκο υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα «δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», παρά τις έντονες αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ.

Τι λέει η Δανία

Η Δανία αντέδρασε στις απαιτήσεις Τραμο άμεσα. Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν ζήτησε επίσημη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις.

Ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στη συμμετοχή της Δανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ευχαρίστησε δημόσια διεθνείς ηγέτες για τη στήριξή τους.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί μαζικής παρουσίας κινεζικών και ρωσικών πλοίων γύρω από τη Γροιλανδία.

Στο πλευρό της Δανίας οι ευρωπαίοι ηγέτες

Μετά τις αναφορές του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», ηγέτες κρατών-μελών της ΕΕ συσπειρώνονται και θέτουν ξεκάθαρα όρια.

Στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας τάσσονται οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, οι οποίοι εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν. Σε αυτό υπογραμμίζουν ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για τις σχέσεις τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο.

Αν και το ανακοινωθέν δεν κατονομάζει ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνεται σαφής έμφαση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. «Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες περιλαμβάνονται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», σημειώνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη στρατηγική σημασία της Αρκτικής, με το ΝΑΤΟ να έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή αποτελεί προτεραιότητα. Όπως τονίζεται, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις δράσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά και σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει, είχε δηλώσει πως «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη.