Ευρωπαίοι ηγέτες στέλνουν ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ – «Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για την τύχη τους»

Σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ στέλνουν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες, υιοθετώντας σκληρή στάση απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις του για τη Γροιλανδία.

Μετά τις αναφορές του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», ηγέτες κρατών-μελών της ΕΕ συσπειρώνονται και θέτουν ξεκάθαρα όρια.

Στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας τάσσονται οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, οι οποίοι εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν. Σε αυτό υπογραμμίζουν ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για τις σχέσεις τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο.

Αν και το ανακοινωθέν δεν κατονομάζει ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνεται σαφής έμφαση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. «Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες περιλαμβάνονται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», σημειώνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη στρατηγική σημασία της Αρκτικής, με το ΝΑΤΟ να έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή αποτελεί προτεραιότητα. Όπως τονίζεται, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις δράσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά και σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει, είχε δηλώσει πως «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη.