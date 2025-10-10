Τραμπ: “Πυρά” του Λευκού Οίκου κατά της νορβηγικής επιτροπής για το Νόμπελ Ειρήνης – “Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη”

Η απόφαση της επιτροπής για το Νόμπελ Ειρήνης δεν άρεσε καθόλου στον Ντόναλντ Τραμπ με τον εκπρόσωπο του στον Λευκό Οίκο να εκφράζει πικρία σε ανάρτηση του.

Μετά την ανακοίνωση ότι το βραβείο Νόμπελ απονέμεται φέτος στην αρχηγό της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα και πολιτικό αντίπαλο του Μαδούρο, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ καταφέρεται κατά της νορβηγικής επιτροπής για τα Νόμπελ.

Ο Τσουνγκ είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έπρεπε να ήταν ο φετινός νικητής του Νόμπελ Ειρήνης λόγω και του κομβικού ρόλου που έπαιξε στη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ καταλογίζει «πολιτικά κίνητρα» στη νορβηγική επιτροπή για τα Νόμπελ. President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κάνει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές», γράφει αρχικά ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και συνεχίζει:

«Έχει την καρδιά ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν και αυτόν που μπορεί να κινεί βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του».

«Η επιτροπή Νόμπελ απέδειξε πως βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός αξιωματούχος.