Τραμπ: «Πιο κοντά σε λύση για την Ουκρανία από ποτέ» – Επικοινωνία με Ζελένσκι, Πούτιν και Ευρωπαίους ηγέτες

Το δικό του μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σύμφωνα με το Reuters είχε τηλεφωνική επικοινωνία μεγάλης διάρκειας με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και με άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή συζήτηση. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump on Russia-Ukraine:



I think we are closer now than we have been ever. pic.twitter.com/SHM8WmJ1up— Clash Report (@clashreport) December 15, 2025

Παράλληλα, όπως υποστήριξε είχε επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι θέλουν να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν το θέλουν. Και οι Ουκρανία θέλει να τελειώσει και μετά ξαφνικά δεν θέλει. Πρέπει να τους φέρουμε στο ίδιο πλαίσιο» είπε στη συνέχεια από το Οβάλ γραφείο ο Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι προτείνουν να ηγηθούν «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία

Οι ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών κρατών και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότειναν σήμερα να ηγηθούν μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία και να υποστηρίξουν τον ουκρανικό στρατό που θα περιοριστεί σε 800.000 βάσει του υπό διαπραγμάτευση ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Αυτή η «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα συγκροτηθεί από εθελοντικές συνδρομές κρατών και θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που υπογράφουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Σουηδίας και της ΕΕ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου συμφώνησαν με την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν «για να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων – που «θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο των 800.000 στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης» – κι έναν μηχανισμό εποπτείας της εκεχειρίας, εφόσον φυσικά επιτευχθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπογραμμίζεται πως «οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας, αφότου ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ».

Επισημαίνεται εξάλλου πως εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει «τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ» και «τη δέσμευσή της για τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδεχόμενη μια κατάπαυση του πυρός».