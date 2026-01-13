Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος ανεβάζει… meme για την Γροιλανδία – Το αινιγματικό μήνυμα και η σύγχυση των χρηστών του X
Μερικοί ζήτησαν την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης
Ένα αινιγματικό tweet για την Γροιλανδία ανήρτησε ο Λευκός Οίκος με τον Ντόναλντ Τραμπ στο κάδρο και τη λεζάντα «πατήστε για να παρακολουθήσετε την κατάσταση».
Στην αλληλουχία 4 φωτογραφιών φαίνεται τμήμα του χάρτη της Γροιλανδίας έξω από τον Λευκό Οίκο και μετά ο Τραμπ φαίνεται να κοιτάει τον χάρτη και μετά φαίνεται… το τραπέζι. Το μήνυμα προκάλεσε σύγχυση στους χρήστες του X, τόσο οπαδούς όσο και αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, με μερικούς να ζητούν τη βοήθεια της… Τεχνητής Νοημοσύνης.
Πολλοί ρώτησαν “τι σημαίνει αυτό;” με μία πρώτη αποκωδικοποίηση του meme που δείχνει τις βλέψεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία μέσω της γειτονικής Αλάσκας, ενώ στο τραπέζι των “συζητήσεων” αλλά πολύ μακριά βρίσκεται η Δανία.
