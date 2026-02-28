Τραμπ: «Η επίθεση στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει μέρες ή και περισσότερο» – Ο λόγος που έδωσε την έγκριση του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα χρειαστεί «αρκετά χρόνια» για να ανακάμψει από την κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στη χώρα, σε τηλεφωνική συνομιλία με δημοσιογράφο του ισραηλινού καναλιού ειδήσεων Channel 12.

Ο πρόεδρος λέει ότι μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει την εκστρατεία όσο θέλει ή να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες μέρες, με την προειδοποίηση ότι θα επιτεθεί ξανά εάν το Ιράν επιχειρήσει να ανοικοδομηθεί.

Ωστόσο, τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστούν «αρκετά χρόνια» στο καθεστώς για να ανακάμψει από αυτήν την επίθεση, σύμφωνα με το εβραϊκό δίκτυο.

Ο πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι υποχωρεί από την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά, λέγοντας ότι κατανοούσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωκε μια συμφωνία στα σοβαρά, προσθέτει το δημοσίευμα. Ο Τραμπ περιγράφει επίσης τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου απόψε ως θετική.