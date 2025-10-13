Ερντογάν σε Μελόνι: «Φαίνεσαι υπέροχη, αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα» (βίντεο)

Η εκστρατεία κατά του καπνίσματος του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να έχει αποκτήσει νέο στόχο, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Στις παρυφές μιας ειρηνευτικής συνόδου στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ερντογάν υποσχέθηκε στη Μελόνι ότι θα προσπαθήσει να την πείσει να κόψει το κάπνισμα.

«Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδουν η ιταλική εφημερίδα Il Foglio και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που βρισκόταν δίπλα τους, αντέδρασε αμέσως γελώντας: «Αδύνατον!».

«Το ξέρω, το ξέρω», απάντησε η Μελόνι, προειδοποιώντας μάλιστα ότι η διακοπή του καπνίσματος θα μπορούσε να την κάνει λιγότερο κοινωνική: «Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».

Σε ένα βιβλίο που βασίζεται σε σειρά συνεντεύξεων, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι είχε αρχίσει να καπνίζει ξανά μετά από 13 χρόνια αποχής, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το κάπνισμα την είχε βοηθήσει να δεθεί με άλλους πολιτικούς, όπως ο Τυνήσιος Πρόεδρος Καΐς Σαγιέντ.