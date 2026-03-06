Τραμπ: Έχουμε σχεδόν απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών – Τετραπλασιάζουμε την παραγωγή όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι ολοκλήρωσε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, οι οποίες συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή ορισμένων κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο διαδίκτυο, οι εταιρείες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ θα συναντηθεί εκ νέου με τους προέδρους-διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών αυτών σε δύο μήνες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harrish Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon.