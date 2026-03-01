Τραμπ: Έχω συμφωνήσει να μιλήσω με τη νέα ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα «μιλήσει» με Ιρανούς ηγέτες, αλλά δεν ήταν σαφής ως προς το χρονοδιάγραμμα και σημείωσε ότι μεγάλο μέρος της ηγεσίας της χώρας ήταν νεκρό εν μέσω των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα», φέρεται να είπε ο Τραμπ στο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic. «Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό».

Όταν ρωτήθηκε πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε «Δεν μπορώ να σας πω».

Σημείωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι πλέον ζωντανοί. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο – αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα», μου είπε. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπαιξαν πολύ χαριτωμένα».

Ντόναλντ Τραμπ: 48 ηγέτες νεκροί στο Ιράν με μια μόνο επίθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί στις συνεχιζόμενες επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ στη χώρα.

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έφυγαν μονομιάς. Και προχωρά πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα», φέρεται να είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

ΗΠΑ: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί εν δράσει στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όπως ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, “κεντρική διοίκηση”) σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Άλλοι πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της Επιχείρησης Επική Οργή, ανέφερε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι είναι τα πρώτα θύματα που γίνονται γνωστά από πλευράς ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν γίνεται καμία αναφορά στο πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες ή στα ονόματά τους.

“Η κατάσταση είναι ρευστή, άρα για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες δεν θα δώσουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία περιλαμβανομένης της ταυτότητας των πολεμιστών που έπεσαν στη μάχη, μέχρι 24 ώρες αφότου ενημερωθούν οι συγγενείς”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αρκετοί άλλοι στρατιώτες υπέστησαν “λιγότερο σημαντικά” τραύματα από θραύσματα οβίδων και διάσειση εγκεφάλου, αλλά “επανέρχονται στα καθήκοντά τους”, διευκρίνισε η CENTCOM.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες, Σάββατο, ότι θα πρέπει να αναμένονται νεκροί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

“Γενναίοι Αμερικανοί ήρωες μπορεί να αφήσουν τις ζωές τους και μπορεί να έχουμε απώλειες. Αυτό συμβαίνει συχνά στον πόλεμο, αλλά δεν το κάνουμε αυτό για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον. Και είναι μία υψηλή αποστολή”, είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.