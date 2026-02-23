Τραμπ: Διέψευσε δημοσίευμα του Axios για ανώτατο αξιωματούχο που αντιτίθεται σε πόλεμο ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα (23/2) τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού Νταν Κέιν τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση μεγάλου εύρους στο Ιράν.

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

Προηγουμένως, δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι καθοριστικό ρόλο στις διαβουλεύσεις για τυχόν επίθεση στο Ιράν παίζει ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Και όπως αναφέρεται έχει επισημάνει στους συμμετέχοντες των κλειστών συσκέψεων ότι μια επιχείρηση κατά της Τεχεράνης περιέχει σοβαρούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο παρατεταμένης σύγκρουσης.

Αν και δεν απορρίπτει τη στρατιωτική επιλογή, εμφανίζεται προσεκτικός ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας και τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μετά την έναρξη εχθροπραξιών. Πηγές που επικαλείται το Axios αναφέρουν ότι δεν εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο πλήγμα, αλλά είναι έτοιμος να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο πρόεδρος Τραμπ.

Ανησυχίες εκφράζονται και από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θέτει ερωτήματα για την πολυπλοκότητα και το ρίσκο μιας τέτοιας επιχείρησης, χωρίς να δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τηρεί στάση αναμονής, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ ή κατά μιας στρατιωτικής παρέμβασης.

Στον αντίποδα, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ συγκαταλέγεται στους ένθερμους υποστηρικτές ενός πλήγματος, καλώντας τον πρόεδρο να προχωρήσει παρά τις επιφυλάξεις. Υπέρ σκληρής γραμμής εμφανίζεται και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να ανησυχεί για το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης από την πλευρά των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι απεσταλμένοι του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προωθούν τη διπλωματική οδό. Έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη, επιδιώκοντας να διερευνήσουν περιθώρια συμφωνίας.

Εκτιμούν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Ουάσιγκτον και ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα διπλωματικά περιθώρια πριν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική κλιμάκωση.

