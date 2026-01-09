Τραμπ: “Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα” – Πού απέδωσε την απόφασή του

Την απόφασή του να ακυρώσει το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, το οποίο, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Εξηγώντας το σκεπτικό του, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη “αναζήτησης ειρήνης”».

Ωστόσο, όπως είπε, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για λόγους ασφάλειας».

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο».

Δείτε την ανάρτηση Τραμπ:

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «αναζήτησης ειρήνης». Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση.

Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη 8/1 απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο αποφυλάκισης κρατουμένων, δύο κορυφαία μέλη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

🇻🇪 The release of political prisoners has officially begun in Venezuela.



The first two released, Biagio Pilieri and Enrique Márquez.



Source: @jesusmedinae https://t.co/j4ygd6ZjKt pic.twitter.com/viNsDZp6v7 — navingcitizen (@navingcitizen) January 9, 2026

Πρόκειται για τον 62χρονο Ενρίκε Μάρκεζ που είχε υποστηρίξει για τις προεδρικές εκλογές του 2024 τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Έντμουντο Γκονζάλες και τον Μπιάτζιο Πιλιέρι, ηγέτη κόμματο της αντιπολίτευσης και βουλευτή, που είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Μαδούρο.