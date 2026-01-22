Τραμπ: Ακτινογραφία του Sky news για το “Συμβούλιο Ειρήνης” – Ο συντονισμός με τον ΟΗΕ και οι… φιλίες με αμφιλεγόμενες προσωπικότητες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τροφή για συζήτηση μετά από μία ακόμη πρωτοβουλία με αφορμή το σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας.

O πρόεδρος των ΗΠΑ ίδρυσε το νέο οργανισμό αναφερόμενος σε αυτό ως “Συμβούλιο Ειρήνης” με την συμμετοχή κάποιων φίλα προσκείμενων κρατών σήμερα (22/1) στο Νταβός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι ο νέος οργανισμός θα συνεργαστεί άριστα με τον ΟΗΕ και θα τον βοηθήσει στο έργο του. «Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία περίπου 20 ηγετών κρατών

Αρχικά το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανασυγκρότηση της Γάζας. Ωστόσο, ο «ιδρυτικός του χάρτης» του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη λειτουργία.

Η Γάζα είναι η περιοχή «όπου το Συμβούλιο Ειρήνης πραγματικά ξεκίνησε (…) Πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα εφόσον πετύχουμε στη Γάζα», τόνισε.

Πολλοί από τους ηγέτες που εμφανίστηκαν σήμερα έχουν «πολύ λίγη σχέση με όσα συμβαίνουν στη Γάζα», προσθέτει.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται προσωπικότητες από τη Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Κοσσυφοπέδιο, την Παραγουάη, την Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν και την Ουγγαρία.

«Είναι σαφές ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης βλέπουν αυτό ως μια αναθεώρηση της διεθνούς δομής, έναν τρόπο να συνταχθούν με έναν αμερικανό ηγέτη», αναφέρει ο Πάρσονς.

Περίπου 60 έθνη είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο – με κόστος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα εάν θέλουν να γίνουν μόνιμα μέλη. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου – μια θέση που μπορεί να κατέχει εφ’ όρου ζωής, σύμφωνα με τα σχέδια.

Το νέο σώμα διαμορφώνεται μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τις απειλές του προέδρου να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και να επέμβει στο Ιράν.

Τι είναι το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

«Το Συμβούλιο της Ειρήνης είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει στόχο την προώθηση της σταθερότητας, την αποκατάσταση της αξιόπιστης και νόμιμης διακυβέρνησης και την εγγύηση της διαρκούς ειρήνης σε όλες τις περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις», αναφέρεται στον πρόλογο του κειμένου που εστάλη στις χώρες οι οποίες έλαβαν πρόσκληση για να μετάσχουν στο Συμβούλιο.

Το κείμενο των οκτώ σελίδων επικρίνει εξαρχής «τις προσεγγίσεις και τους θεσμούς που πολύ συχνά έχουν αποτύχει», μια ξεκάθαρη αναφορά στον ΟΗΕ, και ζητεί να βρεθεί «το θάρρος» οι χώρες να απομακρυνθούν από αυτούς. Παράλληλα υπογραμμίζει «την ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διεθνή οργανισμό ειρήνης».

Ο Τραμπ θα είναι «ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης», οι εξουσίες του οποίου θα είναι ευρείες: μόνο εκείνος έχει την αρμοδιότητα να «προσκαλεί» άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ενταχθούν στο Συμβούλιο και μπορεί να ανακαλεί τη συμμετοχή τους, εκτός εάν υπάρξει βέτο το οποίο θα στηρίξει «η πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών-μελών».

Επίσης, η προεδρία του μοιάζει να είναι εφ’ όρου ζωής. Μπορεί να «ορίσει έναν διάδοχο» «ανά πάσα στιγμή» και δεν μπορεί να αντικατασταθεί παρά μόνο αν «παραιτηθεί αυτοβούλως» ή αν κριθεί «ανίκανος» από το σύνολο «του εκτελεστικού συμβουλίου» του οργανισμού, το οποίο συγκροτεί ο ίδιος.

Αν και οι αποφάσεις λαμβάνονται «από την πλειοψηφία των κρατών μελών», το κάθε ένα από τα οποία έχει «μία ψήφο», στη συνέχεια «υποβάλλονται στην έγκριση του προέδρου», κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι ο Τραμπ διαθέτει δικαίωμα βέτο, ενώ έχει και τον έλεγχο της ημερήσιας διάταξης.

«Κάθε κράτος-μέλος έχει θητεία μέγιστης διάρκειας τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταστατικού, η οποία μπορεί να ανανεωθεί από τον πρόεδρο.

Αυτή η τριετής θητεία δεν ισχύει για τα κράτη μέλη που θα καταβάλουν περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης κατά το πρώτο έτος από την έναρξη της ισχύος της Χάρτας», προσθέτει το κείμενο, χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη δεχθεί να ενταχθούν, από τις περίπου 50 προσκλήσεις που εστάλησαν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματισθεί ποτέ» είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση.

Ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μία έδρα – Ποιοι θα συμμετέχουν

Το εισιτήριο εισόδου είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μια μόνιμη έδρα.

Ο Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρόταση.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως δέχθηκε να συμμετάσχει. Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους γι’ αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Η Βρετανία δεν θα υπογράψει σήμερα τη συνθήκη για το Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ιβέτ Κούπερ, επικαλούμενη ανησυχίες για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρωσίας.

«Δεν θα είμαστε σήμερα μεταξύ αυτών που θα υπογράψουν, επειδή πρόκειται για μια νομική συνθήκη η οποία θέτει πολύ ευρύτερα ζητήματα, ενώ έχουμε επίσης ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του (ρώσου) προέδρου Πούτιν σε κάτι το οποίο μιλάει για ειρήνη», δήλωσε η Κούπερ στο BBC News από το Νταβός.

Όμως πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία ή το Κατάρ. Το Μαρόκο, το Πακιστάν, η Ινδονησία, το Κοσσυφοπέδιο, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, η Παραγουάη και το Βιετνάμ έχουν επίσης συμφωνήσει να συμμετάσχουν.

Ακόμα πιο αμφιλεγόμενο είναι ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο αποδέχτηκε την πρόσκληση. Ο Λευκός Οίκος επέλεξε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, ως μέλη του ιδρυτικού εκτελεστικού συμβουλίου της πρωτοβουλίας.

Τα ερωτήματα σχετικά με το ποια θα είναι η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ειρήνης και πώς θα λειτουργεί παραμένουν – με αποτέλεσμα ορισμένα έθνη να διστάζουν να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις. Άλλοι έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι αυταρχικοί ηγέτες είχαν καν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

«Έχουμε πολλούς σπουδαίους ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν», δήλωσε ο κ. Τραμπ την Τετάρτη, δίπλα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι.

«Θα είναι το πιο έγκριτο διοικητικό συμβούλιο που έχει συσταθεί ποτέ.»