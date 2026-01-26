Τραγωδία στην Κύπρο: Τετράχρονο κοριτσάκι πέθανε από γρίπη Α

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26.01) στην Κύπρο, με θύμα ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, το οποίο κατέληξε έπειτα από επιπλοκές της Γρίπης Α, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Χαριλάου σημείωσε ότι το τετράχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε το Σάββατο στη ΜΕΘ Παίδων διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, όπου και κατέληξε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ως αποτέλεσμα της λοίμωξης από τον ιό της Γρίπης Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com, από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, συνολικά 13 ακόμη άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω επιπλοκών της Γρίπης Α, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι.