Τραγωδία στην Καλιφόρνια: 25χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε ενώ βοηθούσε σε τροχαίο

Μια 25χρονη αστυνομικός στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα το βράδυ, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ είχε σταματήσει για να βοηθήσει δύο οδηγούς που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με το ABC News, η Λόρεν Κρέιβεν, αστυνομικός από το Σαν Ντιέγκο, κατευθυνόταν προς την πόλη La Mesa όταν λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. σταμάτησε στην εθνική οδό I-8 για να συνδράμει τους οδηγούς. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της, παρασύρθηκε από άλλο όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές.

"Officer Craven’s actions in her final moments exemplified her unwavering dedication to service and the safety of others."



A California police officer was fatally struck by a car while she was assisting at the site of a crash. pic.twitter.com/RY4CHVpxA3— Fox News (@FoxNews) October 23, 2025

Η Κρέιβεν υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο του ατυχήματος. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.