Τραγωδία στην Καλιφόρνια: 25χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε ενώ βοηθούσε σε τροχαίο

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να συνδράμει οδηγούς που είχαν συγκρουστεί

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: 25χρονη αστυνομικός σκοτώθηκε ενώ βοηθούσε σε τροχαίο
Μια 25χρονη αστυνομικός στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα το βράδυ, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ είχε σταματήσει για να βοηθήσει δύο οδηγούς που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με το ABC News, η Λόρεν Κρέιβεν, αστυνομικός από το Σαν Ντιέγκο, κατευθυνόταν προς την πόλη La Mesa όταν λίγο πριν τις 10:30 μ.μ. σταμάτησε στην εθνική οδό I-8 για να συνδράμει τους οδηγούς. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της, παρασύρθηκε από άλλο όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Κρέιβεν υπέκυψε στα τραύματά της στο σημείο του ατυχήματος. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

