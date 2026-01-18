Τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένου υψηλής ταχύτητας – Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί τραυματίες

Σημειώθηκε στηνΙσπανία δυστύχημα με εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας το βράδυ της Κυριακής (18/01), με πολλούς τραυματίες και τουλάχιστον επτά νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμών.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ανταμούθ, κοντά στην Κόρδοβα, όταν συρμός που είχε ξεκινήσει από τη Μάλαγα με κατεύθυνση τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε. Παράλληλα, δεύτερο τρένο που κινούνταν σε γειτονική γραμμή, με προορισμό την Ουέλβα, βγήκε επίσης εκτός τροχιάς.

Έχουν σπεύσει στο σημείο δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, όπου προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Το τρένο της εταιρείας Iryo που ενεπλάκη στο δυστύχημα μετέφερε περίπου 300 επιβάτες.

Σύμφωνα με την El Pais, 25 άτομα είναι σοβαρά τραυματισμένα, με τη λίστα των νεκρών να μεγαλώνει.

Δεν είναι ακόμη σαφής η πλήρη έκταση του ατυχήματος και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό τον θυμάτων.

Ο εκτροχιασμός

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν στον εκτροχιασμό του τρένου Iryo 6189, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα- Μαδρίτη. Το τρένο βγήκε από τη γραμμή στην είσοδο της γραμμής 1 και μπήκε στη διπλανή, από όπου περνούσε το τρένο υψηλής ταχύτητας AV 2384 με κατεύθυνση από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα, το οποίο επίσης εκτροχιάστηκε λόγω της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε μετέβη στο κέντρο ελέγχου εκτάκτων αναγκών στον σταθμό Πουέρτα ντε Ατότσα, απ’ όπου ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση.

Έχει ανασταλεί η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας από την Ανδαλουσία στην Ισπανία. Στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Skynews, τις μεγαλύτερες ζημιές τις υπέστη το πίσω μέρος του τρένου.

Τη στιγμής της σύγκρουσης βρισκόταν μέσα στο τρένο ο δημοσιογράφος Σαλβαδόρ Χιμένεθ, ο οποίος είπε ότι το βαγόνι “σείστηκε σαν να έγινε σεισμός”.