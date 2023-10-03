Τραγωδία στη Νιγηρία – 18 νεκροί από έκρηξη σε παράνομο διυλιστήριο

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα, απανθρακώθηκαν μετά την έκρηξη σε παράνομο διυλιστήριο στη Νιγηρία.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται έναν τοπικό αξιωματικό ασφαλείας και έναν αρχηγό κοινότητας, οι νεκροί ανέρχονται σε 37.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή, στην πολιτεία Ρίβερς – περιοχή του Δέλτα του Νίγηρα – η οποία πλήττεται από δεκαετίες βανδαλισμών και παράνομης εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

“Η πυρκαγιά ξέσπασε σε προχωρημένη ώρα, πολύ αργά, και 18 άνθρωποι απανθρακώθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν, ενώ 25 τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο“, δήλωσε ο εκπρόσωπος του νιγηριανού σώματος προστασίας και πολιτικής ασφάλειας της πολιτείας Ρίβερς, Ολουφέμι Αγιοντέλε.

“Τα περισσότερα θύματα ήταν νέοι, εκ των οποίων μια έγκυος και μια κοπέλα που ετοιμαζόταν για τον γάμο της τον επόμενο μήνα“, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί καθώς δεκάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της έκρηξης.

Μέλη συμμοριών αλλά και απλοί κάτοικοι συχνά αποσπούν αργό πετρέλαιο από αγωγούς μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, το οποίο διυλίζουν στη συνέχεια σε παράνομες εγκαταστάσεις και το μεταπωλούν στη μαύρη αγορά.

Η χειρότερη έκρηξη αγωγού στη Νιγηρία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1998 στην τοποθεσία Τζέσε, στον νότο της χώρας, όταν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, έχασαν τη ζωή τους.

Το 2022, περισσότεροι από 110 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε διυλιστήριο στην ίδια περιοχή.

Παρά τον τεράστιο πλούτο της χώρας σε υδρογονάνθρακες, η πλειονότητα των κατοίκων ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κατηγορεί συχνά τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες ότι συνέβαλαν στη ρύπανση της περιοχής τους χωρίς να συμμετάσχουν στην ανάπτυξή της.

Δεκαετίες πετρελαϊκής ρύπανσης έχουν καταστρέψει μαγγρόβια δάση και ολόκληρα χωριά, όπου η αλιεία και η γεωργία αποτελούσαν άλλοτε την κύρια πηγή εσόδων στην περιοχή.

