Τουρκία: “Πήραμε τα π@@@@@α μας από τον Τραμπ, γίνεται καυγάς για τη διαδοχή Ερντογάν” – Η ανοιχτή κάμερα που “έκαψε” δημοσιογράφο (βίντεο)

Οι αποκαλυπτικές δηλώσεις που πρόδωσαν το κλίμα στη χώρα

DEBATER NEWSROOM

Από τις ανοιχτές κάμερες προδόθηκε Τούρκος δημοσιογράφος μεγάλου καναλιού, οι οποίες τον κατέγραψαν να λέει σε συνάδελφό του ότι η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν αποτυχημένη για τον Τούρκο Πρόεδρο.

Το επίμαχο βίντεο έφερε στη δημοσιότητα άλλο κυβερνητικό μέσο που είχε ανοιχτές κάμερες σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Ο δημοσιογράφος λέει επίσης ότι ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Χακάν Φιντάν είναι στα μαχαίρια με τον γαμπρό και τον γιο του Ερντογάν και πως όλοι συζητούν για την επόμενη ημέρα του Ερντογάν.

Οι φράσεις που έχουν καταγραφεί είναι ενδεικτικές για το πως εξέλαβαν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν… Ο δημοσιογράφος Χουσεΐν Γκιουνάι τελικά απολύθηκε. 

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπὀριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Oχι… ανοίγει ..αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών… κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.

