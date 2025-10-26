Τουρκία: Γιαγιά έκανε πλουσιοπάροχα δώρα στον γάμο του εγγονού της κι έγινε viral (βίντεο+φωτογραφίες)

Viral έγιναν τα δώρα γάμου που έκανε μια γιαγιά στο εγγόνι της και στην σύζυγό του, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, η γιαγιά του γαμπρού, Εμινέ Αρσλάν χάρισε στο ζευγάρι ένα σπίτι, ένα καινούργιο αυτοκίνητο τελευταίο μοντέλο και ένα οικόπεδο.

Ο γαμπρός, Χουσεΐν Αρσλάν, που είχε χάσει τον πατέρα του, έμεινε αποσβολωμένος από αυτή την απρόσμενη και συγκινητική έκπληξη με το ζευγάρι να ευχαριστεί τη γιαγιά του για τα δώρα και τους καλεσμένους να χειροκροτούν.

Όπως φαίνεται ακόμη στα βίντεο που κυκλοφορούν οι καλεσμένοι, έραψαν στα ρούχα του γαμπρού και της νύφης πολλά χαρτονομίσματα.