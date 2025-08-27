Τόκιο: Βίντεο με χρήση AI δείχνει τι θα συμβεί εάν εκραγεί το ηφαίστειο στο όρος Φούτζι – Τρομακτικές εικόνες

Ένα εντυπωσιακό όσο και σοκαριστικό βίντεο, δημιουργημένο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας σε περίπτωση έκρηξης του ηφαιστείου Φούτζι.

Όπως αναφέρει το βίντεο, υπολογίζεται ότι η τέφρα θα αρχίσει να πέφτει στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας περίπου μία έως δύο ώρες μετά την αρχική έκρηξη, με ύψος συσσώρευσης από 2 έως 10 εκατοστά. Όταν το ηφαίστειο εξερράγη τελευταία φορά, το 1707, η έκρηξη και η πτώση τέφρας διήρκεσαν δύο εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η στιγμή μπορεί να φτάσει χωρίς καμία προειδοποίηση», προειδοποιεί η ταινία, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης από την μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο. «Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα εκραγεί το όρος Φούτζι και θα μας σκεπάσει με ηφαιστειακή τέφρα, για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους αγαπημένους μας πρέπει να οπλιστούμε με γνώσεις».

Η ταινία δείχνει μια γυναίκα να καλύπτει το πρόσωπό της με τα χέρια, καθώς παρακολουθεί σε οθόνη στην περιοχή Σιμπούγια του Τόκιο ένα γκρίζο, μανιταρόσχημο νέφος να υψώνεται πάνω από το βουνό. Το όρος Φούτζι απέχει 60 μίλια από το κέντρο του Τόκιο, του οποίου η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή αριθμεί πληθυσμό 37 εκατομμυρίων.

«Η ηφαιστειακή τέφρα αποτελείται από λεπτά, κοφτερά σωματίδια. Οι ιδιαίτερες ιδιότητές της εγκυμονούν πολλούς κινδύνους για την υγεία και την κοινωνία», αναφέρει το βίντεο.

Το τρισδιάστατο βίντεο προσομοίωσης, διάρκειας τριών λεπτών, δείχνει ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές στα συστήματα μεταφορών του Τόκιο, καθώς η τέφρα στις σιδηροδρομικές γραμμές και στους διαδρόμους απογείωσης θα προκαλέσει την παύση της δημόσιας συγκοινωνίας, όπως τα τρένα και τα αεροπλάνα.

Τον Μάρτιο, οι κάτοικοι συμβουλεύτηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους ώστε να αποφευχθεί ο πανικός και να προμηθευτούν τρόφιμα, σε περίπτωση που το όρος Φούτζι εκραγεί και σκεπάσει το Τόκιο με τέφρα, σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε επιτροπή ειδικών της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της κυβέρνησης, η εκκένωση συνιστάται μόνο εάν η συσσώρευση τέφρας ξεπεράσει τα 30 εκατοστά, ιδιαίτερα σε περιοχές με ξύλινα κτίρια που κινδυνεύουν από κατάρρευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικοί συνέταξαν τις κατευθυντήριες οδηγίες κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, προκειμένου να μελετηθεί ο αντίκτυπος μίας πιθανής έκρηξης του όρους Φούτζι στο Τόκιο και να προετοιμαστούν μέτρα αντιμετώπισης. Πρόκειται για τις πρώτες αναλυτικές οδηγίες προς τους κατοίκους, τις οποίες η κυβέρνηση θα μοιραστεί με τα υπουργεία και τις νομαρχίες για την ανακούφιση από καταστροφές.

Αν και οι ειδικοί αναφέρουν ότι το όρος Φούτζι δεν δείχνει σημάδια επικείμενης έκρηξης, οι αρχές το παρακολουθούν στενά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καθηγητής Τακέσι Σάγκια του Πανεπιστημίου Ναγκόγια δήλωσε στη South China Morning Post ότι η ηφαιστειακή τέφρα μπορεί να οδηγήσει σε πολλά απρόβλεπτα προβλήματα. Εξήγησε ότι η τέφρα αποτελείται από μικροσκοπικά θραύσματα λιωμένου πετρώματος, που μοιάζουν με λεπτή γυάλινη σκόνη.

Συστάσεις για αποθήκευση της τέφρας

Οι ειδικοί έχουν συστήσει στην κυβέρνηση να βρει χώρους αποθήκευσης της τέφρας, ώστε να διευκολυνθούν προσωρινά οι προσπάθειες ανακούφισης. Προτείνουν τη χρήση της τέφρας στις κατασκευές, την απόθεσή της σε χώρους υγειονομικής ταφής ή, αν χρειαστεί, την απόρριψή της στη θάλασσα. Τόνισαν επίσης την ανάγκη να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τις επιπτώσεις μιας έκρηξης και να εκπαιδευτούν περισσότεροι ειδικοί στην ανακούφιση από ηφαιστειακές καταστροφές.