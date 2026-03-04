Το ΝΑΤΟ για τον βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία: “Το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις, είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας”

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ.

«Καταδικάζουμε την στοχοποίηση της Τουρκίας, Το ΝΑΤΟ στέκεται με αποφασιστικότητα στο πλευρό όλων των συμμάχων, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει αδιακρίτως τις επιθέσεις στην περιοχή.

Οι αποτρεπτικές και αμυντικές μας δυνάμεις παραμένουν ισχυρές σε όλους τους τομείς και σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική και την πυραυλική άμυνα», δήλωσε στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η Αλισον Χαρτ.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ κατέρριψαν έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνομιλήσει με το Ιράν αλλά και τους άλλους συμμάχους της μετά το περιστατικό.