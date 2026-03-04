Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Το ΝΑΤΟ για τον βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία: “Το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις, είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας”

"Οι αποτρεπτικές και αμυντικές μας δυνάμεις παραμένουν ισχυρές σε όλους τους τομείς"

Το ΝΑΤΟ για τον βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία: “Το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις, είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας”
DEBATER NEWSROOM

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ.

«Καταδικάζουμε την στοχοποίηση της Τουρκίας, Το ΝΑΤΟ στέκεται με αποφασιστικότητα στο πλευρό όλων των συμμάχων, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει αδιακρίτως τις επιθέσεις στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αποτρεπτικές και αμυντικές μας δυνάμεις παραμένουν ισχυρές σε όλους τους τομείς και σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική και την πυραυλική άμυνα», δήλωσε στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η Αλισον Χαρτ.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ κατέρριψαν έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνομιλήσει με το Ιράν αλλά και τους άλλους συμμάχους της μετά το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ