Το Μιλάνο αποχαιρετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο

Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο κιγκλίδωμα έξω από τα γραφεία του στο Μιλάνο, η πόλη αποχαιρέτησε τον Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, μισό αιώνα μετά την ίδρυση του ομώνυμου οίκου.

Τα κεντρικά του γραφεία συνεχίζουν τις παραδόσεις ρούχων, ενώ ο εκθεσιακός χώρος μετατράπηκε σε χώρο λαϊκού προσκυνήματος για το φέρετρο του Αρμάνι. Η κηδεία θα γίνει σε στενό κύκλο τη Δευτέρα.

Ο σχεδιαστής, σύμβολο ιταλικής δημιουργικότητας και διαχρονικής κομψότητας, άφησε πίσω του παγκόσμια επιρροή, έντυσε διασημότητες όπως Ρίτσαρντ Γκιρ, Τζούλια Ρόμπερτς και Lady Gaga, και κράτησε τον έλεγχο της αυτοκρατορίας του χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Η επίδειξη που είχε προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσει και τα 50 χρόνια του οίκου Armani.

«Με τον Αρμάνι τελειώνει μια εποχή», δήλωσε κάτοικος Μιλάνου, ενώ η παγκόσμια βιομηχανία μόδας θρηνεί την απώλεια του εμβληματικού σχεδιαστή.