Το ηφαίστειο Κιλαουέα εκρήγνυται ξανά στη Χαβάη (βίντεο)

Λάβα εκτοξεύτηκε στα 400 μέτρα, εντυπωσιάζοντας κατοίκους και επιστήμονες

Geology Bits of Knowledge (Χ)
Το ηφαίστειο Κιλαουέα ξύπνησε ξανά στη Χαβάη, εκτοξεύοντας λάβα από τον κρατήρα προς την κορυφή και δημιουργώντας εντυπωσιακό θέαμα με φωτεινά χρώματα στον ουρανό.

Η έκρηξη της Παρασκευής ήταν η 35η από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, καθώς το ηφαίστειο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες. Οι πίδακες λάβας από τον νότιο αγωγό έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος, ξεπερνώντας ακόμα και το Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να δουν από κοντά το φαινόμενο, ενώ δεκάδες κάμερες μετέδωσαν ζωντανά την έκρηξη στο διαδίκτυο.

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS) αναφέρουν ότι οι συνεχείς εκρήξεις αποτελούν μέρος μιας ενιαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το μάγμα ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

Παρά το μαγευτικό θέαμα, οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αλλαγές στη ροή της λάβας ή εκπομπές ηφαιστειακών αερίων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις γύρω περιοχές.

Το Κιλαουέα, γνωστό για τις εντυπωσιακές αλλά ελεγχόμενες εκρήξεις του, συνεχίζει να υπενθυμίζει τη δύναμη και τη ζωντάνια της φύσης στα ηφαιστειακά νησιά του Ειρηνικού.

