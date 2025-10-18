Το ηφαίστειο Κιλαουέα εκρήγνυται ξανά στη Χαβάη (βίντεο)

Το ηφαίστειο Κιλαουέα ξύπνησε ξανά στη Χαβάη, εκτοξεύοντας λάβα από τον κρατήρα προς την κορυφή και δημιουργώντας εντυπωσιακό θέαμα με φωτεινά χρώματα στον ουρανό.

Η έκρηξη της Παρασκευής ήταν η 35η από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, καθώς το ηφαίστειο παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες. Οι πίδακες λάβας από τον νότιο αγωγό έφτασαν τα 400 μέτρα ύψος, ξεπερνώντας ακόμα και το Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να δουν από κοντά το φαινόμενο, ενώ δεκάδες κάμερες μετέδωσαν ζωντανά την έκρηξη στο διαδίκτυο.

On October 16, 2025

Kīlauea's Halemaʻumaʻu crater within the summit caldera of Hawaiʻi Volcanoes National Park experienced precursory low-level eruptive activity signaling the buildup to episode 35 of the ongoing episodic eruption that began in December 2024.



pic.twitter.com/7q7CCtTU79

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS) αναφέρουν ότι οι συνεχείς εκρήξεις αποτελούν μέρος μιας ενιαίας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το μάγμα ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

Mount Kilauea in Hawaii continued to erupt on Friday, as seen in this view of Halemaʻumaʻu crater on the southern rim of the caldera. pic.twitter.com/y9DduvstgD

Παρά το μαγευτικό θέαμα, οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αλλαγές στη ροή της λάβας ή εκπομπές ηφαιστειακών αερίων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις γύρω περιοχές.

Το Κιλαουέα, γνωστό για τις εντυπωσιακές αλλά ελεγχόμενες εκρήξεις του, συνεχίζει να υπενθυμίζει τη δύναμη και τη ζωντάνια της φύσης στα ηφαιστειακά νησιά του Ειρηνικού.

