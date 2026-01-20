Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών λόγω Γροιλανδίας

Αναστολή της συμφωνίας που επικυρώθηκε τον Ιούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών λόγω Γροιλανδίας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:43

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, όπως επιβεβαίωσαν σήμερα οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

