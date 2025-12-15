Το έργο του Μιχάλι Μουνκάτσι “Ecce Homo” με 150.000 τουβλάκια Lego (βίντεο)

To έργο «Ecce Homo» του Ούγγρου ζωγράφου Μιχάλι Μουνκάτσι (1844 – 1900), ένα από τα αριστουργήματα της διάσημης «Christ Trilogy» (Τριλογίας του Χριστού) δημιούργησαν σε νέα εκδοχή με 155.000 τουβλάκια LEGO μαθητές δημοτικών σχολείων.

Τα αποκαλυπτήρια του πίνακα πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Τέχνης Ντέρι, στην πόλη Ντέμπρετσεν παρουσία των μαθητών και των οικογενειών τους στις 14 Δεκεμβρίου.

Το έργο δημιουργήθηκε από τις 11 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου από μαθητές από διάφορα δημοτικά σχολεία της πόλης. Οι συμμετέχοντες από κάθε σχολείο ακολούθησαν συγκεκριμένη δημιουργική μέθοδο που ανέπτυξε ομάδα από Τεχνικό Λύκειο.

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας μικρούς χάρτες χρωμάτων και αποχρώσεων τοποθέτησαν προσεκτικά τμήματα εικόνας, τα οποία στη συνέχεια στερεώθηκαν σε πάνελ από την ομάδα του Τεχνικού Λυκείου.

Το έργο τέχνης εντάσσεται στο πρόγραμμα μουσειακής εκπαίδευσης του Ομίλου LEGO και του Μουσείου Ντέρι, το οποίο δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω του παιχνιδιού, στην πρακτική έρευνα και στην ομαδική εργασία.

Ο πίνακας ύψους 2,5 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων, που αποτελείται από οκτώ πάνελ θα παραμείνει στο Μουσείο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026 ώστε οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το συνεργατικό έργο.

Ο πίνακας «Ecce Homo» που φυλάσσεται στο Μουσείο Ντέρι είναι ο τρίτος της Τριλογίας του Χριστού του Ούγγρου ζωγράφου, ο οποίος έζησε στο Παρίσι και απέκτησε διεθνή φήμη με τις ρωπογραφίες του και τους μεγάλους πίνακες ζωγραφικής της Βίβλου.

Οι άλλοι δύο πίνακες βρίσκονταν στη Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ για χρόνια, όταν ο Μούνκατσι πείστηκε από τον Γκάμπορ Κάνταρ, γραφίστα και τυπογράφο, να ολοκληρώσει την τριλογία.

Ο Μουνκάτσι επέλεξε το θέμα πιθανότατα επηρεασμένος από το διήγημα «Ο Κυβερνήτης της Ιουδαίας» του Ανατόλ Φρανς και από την εξασθενημένη υγεία και ψυχική κατάσταση του. Όλα αυτά τον ώθησαν να ζωγραφίσει τη δεύτερη και επώδυνη συνάντηση του Χριστού με τον Πιλάτο.