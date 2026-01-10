Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ο γνωστός ηθοποιός

Ένα νέο σκάνδαλο σείει τα θεμέλια του Χόλιγουντ μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, Τίμοθι Μπάσφιλντ που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Σύμφωνα με το TMZ, o 68χρονος ηθοποιός, που είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στις σειρές «The West Wing» και «Thirtysomething», φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια που βρίσκονταν στα πλατό εργαζόμενοι ως ηθοποιοί.

Όλα ήρθαν στο φως όταν κατατέθηκε την Παρασκευή (09/01) ποινική καταγγελία στο Νέο Μεξικό και ο Τίμοθι Μπάσφιλντ κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκου αλλά και σεξουαλική επαφή με ανήλικο κάτω των 13 ετών.

Οι κατηγορίες προκύπτουν ύστερα από ισχυρισμούς ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο αγόρια στο πλατό της σειράς «The Cleaning Lady». Σύμφωνα με την καταγγελία, ένα από τα αγόρια είπε στις αρχές ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ τον άγγιξε στα «ιδιωτικά του μέρη» στο πλατό μετά το τέλος μιας σκηνής, ενώ το παιδί ήταν μόλις 7 ετών.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το αγόρι ισχυρίστηκε πως ο 68χρονος τον άγγιξε ανάρμοστα 5 ή 6 φορές μεταξύ των γυρισμάτων στα 7 του χρόνια. Επίσης είπε ότι τον άγγιξε ανάρμοστα πολλές φορές και όταν ήταν 8 ετών. Επίσης, υπάρχουν αναφορές και για δεύτερο ανήλικο ηθοποιό που έπεσε θύμα κακοποίησης από τον γνωστό ηθοποιό.

Η αστυνομία στο Αλμπουκέρκι δήλωσε στο TMZ ότι ξεκίνησε να ερευνά τον Τίμοθι Μπάσφιλντ τον Νοέμβριο του 2024 για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση και σήμερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και οι αρχές τον αναζητούν.