Πέθανε ο βουλευτής του κόμματος της Ευτυχίαςμ Χασάν Μπιτμέζ ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ ολοκλήρωνε την ομιλία του στην εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.

Τον θάνατο του Μπιτμέζ επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Φαχρετίν Κότσα, έξω από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν ο βουλευτής.

«Δυστυχώς ο βουλευτής Μπιτμέζ κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή στην εντατική του νοσοκομείου στην Άγκυρα. Ο θάνατός του επήλθε στις 11:50. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, τους αγαπημένους του και το κόμμα του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» είπε ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

Εντός της ημέρας θα υπάρξει μια σύντομη τελετή στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος της Ευτυχίας και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό έγινε στη συζήτηση που είχε προγραμματιστεί για τους προϋπολογισμούς του Κοινοβουλίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εξωτερικών και των ανώτερων δικαστικών θεσμών για το έτος 2024.

Drama in the Turkish Parliament today.



The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".



Seconds later, he had a heart attack. pic.twitter.com/hgLiFQdNhn