Τα εννέα από τα δέκα παιδιά ενός παντρεμένου ζευγαριού γιατρών στη Γάζα σκότωσε ένα ισραηλινό χτύπημα, στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς.

Το χτύπημα σκότωσε εννέα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία ήταν ηλικίας μεταξύ επτά μηνών και 12 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της περιοχής.

Η Alaa Najjar, παιδίατρος στο νοσοκομείο Nasser, είχε υπηρεσία όταν έμαθε ότι το σπίτι της οικογένειάς της είχε πάρει φωτιά, δήλωσε ο Ahmad al-Farra, επικεφαλής του παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου.

Ο σύζυγός της, Hamdi, τραυματίστηκε σοβαρά και το μοναδικό επιζών παιδί τους, ένα 11χρονο αγόρι, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά το χτύπημα της Παρασκευής.



Πλάνα που μοιράστηκε η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα που διοικείται από τη Χαμάς δείχνουν τουλάχιστον επτά μικροσκοπικά σώματα να ανασύρονται ένα προς ένα από τα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας.

Δύο παρέμειναν θαμμένα κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

