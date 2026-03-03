Τεχεράνη: Έπληξε μυστική ιρανική πυρηνική εγκατάσταση ο στρατός του Ισραήλ (Βίντεο)

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε μια μυστική ιρανική πυρηνική εγκατάσταση στα περίχωρα της Τεχεράνης νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τον στρατό.

Σε συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι στην εν μέρει υπόγεια εγκατάσταση, μια ομάδα πυρηνικών επιστημόνων «εργάστηκε κρυφά για να αναπτύξει τις δυνατότητες που απαιτούνται για τα πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, κατά τον οποίο στοχοποιήθηκαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν «δεν σταμάτησε τη στρατιωτική πυρηνική του δραστηριότητα και συνέχισε να αναπτύσσει τις δυνατότητες που απαιτούνται για πυρηνικά όπλα, μεταφέροντας παράλληλα υποδομές σε μια υπόγεια εγκατάσταση προστατευμένη από αεροπορικές επιθέσεις».

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι παρακολούθησε τις δραστηριότητες των Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων και «εντόπισε τον νέο τόπο λειτουργίας τους σε αυτήν την τοποθεσία, επιτρέποντας μια ακριβή επίθεση στο μυστικό συγκρότημα».

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion», ο ισραηλινός στρατός (IDF) χτύπησε πολυάριθμους στόχους που ανήκουν στην ιρανική ομάδα πυρηνικών όπλων, η οποία αποτελεί μέρος του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας, με σκοπό να υποβαθμίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στον τομέα των πυρηνικών όπλων.

Παρά τις σοβαρές ζημιές, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν σταμάτησε τις δραστηριότητές του στον τομέα των πυρηνικών όπλων και συνέχισε να προωθεί την ανάπτυξη των απαιτούμενων δυνατοτήτων για πυρηνικά όπλα, μεταφέροντας παράλληλα τις υποδομές σε υπόγειες εγκαταστάσεις που προστατεύονται από αεροπορικές επιθέσεις.

Στον χώρο αυτό, μια ομάδα πυρηνικών επιστημόνων εργάστηκε κρυφά για την ανάπτυξη ενός βασικού εξαρτήματος για πυρηνικά όπλα.

Η υπηρεσία πληροφοριών του IDF συνέχισε να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των επιστημόνων και εντόπισε τη νέα τους θέση σε αυτόν τον χώρο, με τρόπο που επέτρεψε την πραγματοποίηση μιας ακριβούς επίθεσης στο μυστικό υπόγειο συγκρότημα.

Η επίθεση αφαιρεί ένα βασικό συστατικό της ικανότητας του ιρανικού καθεστώτος να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Rising Lion», οι οποίες ήταν απαραίτητες για την εξάλειψη της ιρανικής πυρηνικής απειλής.