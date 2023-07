Την ώρα που η μεγάλη φωτιά στη Ρόδο μαίνεται για έκτη μέρα, μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρείες ακυρώνουν η μία μετά την άλλη τις πτήσεις για Ρόδο.

Συγκεκριμένα, η Jet2 ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις πτήσεις για την Ρόδο και παράλληλα στέλνει charter στο νησί προκειμένου να παραλάβει όσους έχουν εκκενώσει τους οικισμούς και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας που αναρτήθηκε στο Twitter αναφέρεται χαρακτηριστικα: «Ακυρώσαμε όλες τις πτήσεις και τα ταξιδιωτικά πακέτα που πρόκειται να αναχωρήσουν για τη Ρόδο σήμερα (πέντε πτήσεις συνολικά)… Τα πέντε αεροπλάνα θα αναχωρήσουν προς τη Ρόδο χωρίς επιβάτες-πελάτες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πελάτες πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις προγραμματισμένες πτήσεις τους».

H TUI αποφάσισε επίσης να ακυρώσει όλα τα ταξίδια στη Ρόδο μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουλίου.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν «τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα» στο τουριστικό νησί της Ρόδου όπου συνεχίζεται να μαίνεται σφοδρή πυρκαγιά σήμερα Κυριακή, για έκτη συνεχή ημέρα.

«Η κατάσταση στο νότιο τμήμα της Ρόδου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη σήμερα και δεν έχουμε ακόμη εικόνα για βελτίωση των συνθηκών στην περιοχή. Αν και ο αριθμός των Βέλγων ταξιδιωτών σε αυτήν την περιοχή είναι αρκετά περιορισμένος, η κατάσταση επηρεάζει πολλούς παραθεριστές» αναφέρει.

Η TUI αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις αναχωρήσεις για Ρόδο από σήμερα Κυριακή έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων και να επιστρέψει σε μια πιο ήρεμη και ελεγχόμενη κατάσταση στο νησί».

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε αναφέρει: «Ακυρώσαμε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς τη Ρόδο έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου. Οι πελάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρόδο θα επιστρέψουν με την προβλεπόμενη πτήση πίσω στις πατρίδες τους».

Σε ακυρώσεις των πακέτων διακοπών προχωρά και η easyJet η οποία αναφέρει πως αν και οι πτήσεις στο νησί συνεχίζονται, όσοι επιθυμούν να αλλάξουν το εισιτήριο τους μπορούν να το κάνουν δωρεάν.

We are currently operating as normal to Rhodes however we continue to closely monitor the situation. We advise customers travelling to and from Rhodes to check the status of their flights on Flight Tracker. @easyJetholidays is currently working to comply with requests of the…