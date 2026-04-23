Στενά του Ορμούζ: Μπήκαν στα ταμεία τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε το Ιράν

Τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επιβάλλει το Ιράν σε πλοία που κινούνται στα Στενά του Ορμούζ την ώρα που ισχύει ακόμη ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, τα πρώτα έσοδα από την ενέργεια του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ υποστήριξε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κοινοβουλίου. «Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ.

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Επιτροπή Ασφάλειας του κοινοβουλίου στο Ιράν ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή πονοκέφαλο προκαλούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από την Τεχεράνη στην περιοχή, σύμφωνα με την Washington Post.

Τα ερωτήματα για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το γνωστό μέσο, η απομάκρυνση τους θα μπορούσε να χρειαστεί έξι μήνες, επιβαρύνοντας τις τιμές των υδρογονανθράκων σε παγκόσμια κλίμακα αναφέρει το Πεντάγωνο.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλέστηκε τρεις αξιωματούχους που δεν κατονόμασε, σύμφωνα με τους οποίους «οι κοινοβουλευτικοί ενημερώθηκαν ότι το Ιράν μπορεί να έχει βάλει 20 νάρκες ή περισσότερες στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή».

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου έκρινε «ανακριβείς» τις πληροφορίες της Ουάσινγκτον Ποστ, σύμφωνα με την ίδια. Σε δηλώσεις του στο AFP, εκπρόσωπος του Πενταγώνου διέψευσε την πληροφορία αυτή, καταγγέλλοντας «διαρροές –μεγάλο μέρος των οποίων είναι ψευδές—που προέρχονται από διαβαθμισμένη και κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση», οι οποίες συνιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, «ανέντιμη δημοσιογραφία».

Για τον Σον Παρνέλ, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για έξι μήνες «είναι αδύνατο και απολύτως απαράδεκτο».

Ωστόσο όντως υπάρχουν ελάχιστες αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα της ναρκοθέτησης των Στενών, από τα οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές.

Ακόμη και στην περίπτωση που ξανανοίξουν επισήμως τα Στενά από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, οι πλοιοκτήτες χρειάζονται να έχουν διευκρινίσεις για τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν και φοβούνται τις νάρκες αυτές, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο Νιλς Χάουπτ, εκπρόσωπος του γερμανικού κολοσσού θαλάσσιων μεταφορών Hapag-Lloyd.

«Μη εμπόλεμες» χώρες έχουν δηλώσει ως προς αυτό έτοιμες για «μια ουδέτερη αποστολή» για την εγγύηση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια ήδη από τις 13 Απριλίου.