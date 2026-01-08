Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Συρία: Οι αρχές ανακοινώνουν απαγόρευση της κυκλοφορίας σε έξι συνοικίες του Χαλεπίου

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα απαγόρευση της κυκλοφορίας σε συνοικίες του Χαλεπίου, εκ των οποίων οι δύο είναι κουρδικές, αυτής της πόλης της βόρειας Συρίας, κατά την τρίτη ημέρα των σφοδρών μαχών μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων.

“Πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας” κηρύχθηκε στις κουρδικές συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ, καθώς και σε τέσσερις γειτονικές συνοικίες, “από σήμερα το βράδυ και μέχρι νεωτέρας”, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της επαρχίας του Χαλεπίου.

