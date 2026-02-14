Συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει του επόμενου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσινγκτον, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη.

“Είχα μια συνομιλία με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των τριμερών συναντήσεων στη Γενεύη. Προσβλέπουμε σε πραγματικά παραγωγικές συναντήσεις”, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.