Συναντήθηκε με νεαρές αθλήτριες του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συναντήθηκε σήμερα στο Ριάντ με νεαρές ποδοσφαιρίστριες από τη Σαουδική Αραβία και έκανε και μια μικρή επίδειξη των ικανοτήτων του στο εν λόγω άθλημα, στο γήπεδο όπου προπονούνται, τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού του στη χώρα, το οποίο στοχεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της Βρετανίας με τη μοναρχία του Κόλπου.

Ο Ουίλιαμ έφθασε χθες στη Σαουδική Αραβία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, σε μια χρονική στιγμή που νέες αποκαλύψεις είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις σχέσεις του θείου του Άντριου με τον Τζέφρι Έπστιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο και ντε φάκτο ηγέτη της περιοχής Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επισκέφθηκε σήμερα έναν χώρο αστικής ανάπλασης στο Ριάντ, προτού συναντηθεί με αθλήτριες στο προπονητικό κέντρο ποδοσφαίρου, και κατόπιν παραστεί σε ένα τουρνουά e-sports.

Σύμφωνα με τα πλάνα που πρόβαλε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο πρίγκιπας, ηλικίας 43 ετών, ντυμένος σχετικά άνετα, συνομίλησε με τις νεαρές ποδοσφαιρίστριες και έκανε μια μικρή επίδειξη του αθλητικού ταλέντου του βάζοντας δύο γκολ.

Αύριο, θα επισκεφθεί έναν βιότοπο και ένα αγρόκτημα αειφόρου καλλιέργειας στην όαση Αλ-Ούλα (βορειοδυτικά), σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε από τις υπηρεσίες του.

Οι βασιλικές οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας και της Βρετανίας διατηρούν μακροχρόνιες θερμές σχέσεις και η πετρελαϊκή μοναρχία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου στον Κόλπο.

Όμως, ρωγμές εμφανίστηκαν μετά τη δολοφονία το 2018 του αντιφρονούντα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου η ευθύνη του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αποκαλύφθηκε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Το Λονδίνο διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή μια εμπορική συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, που ενσωματώνει τα έξι κράτη της περιοχής, μεταξύ αυτών η Σαουδική Αραβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και το Ριάντ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για το σχέδιο του μαχητικού 6ης γενιάς (GCAP) που αναπτύσσουν η Βρετανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία.

Χθες, οι υπηρεσίες του πρίγκιπα Ουίλιαμ, για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση στις αρχές Ιανουαρίου μιας νέας σειράς εγγράφων στην υπόθεση Έπστιν, εξέδωσαν ένα σύντομο δελτίο Τύπου, όπου επισημαινόταν πως η σύζυγός του Κέιτ και ο ίδιος «ανησυχούν βαθιά για τις αποκαλύψεις που διαδέχονται η μία την άλλη».