Τραμπ μετά την συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα: “Κάναμε μεγάλη πρόοδο, το 95% των εγγυήσεων έχει συμφωνηθεί” – “Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη”

Ολοκληρώθηκε η σημαντική συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά με τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία, σύμφωνα με το CNN. Στη συνέχεια ακολούθησε η συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών όπου ο Τραμπ ανέφερε ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο και υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος του σχεδίου ειρήνης από την πλευρά της Ουκρανίας έχει συμφωνηθεί.

«Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο Πούτιν… Πλησιάζουμε πάρα πολύ στο στόχο μας. Μιλήσαμε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Η συνάντηση μας ήταν εξαιρετική. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο για αυτό τον πόλεμο» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό που κάνουμε δε θα μπορούσε να το κάνει κανείς άλλος. Σήμερα περάσαμε σε λεπτομέρειες. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε περισσότερες συνομιλίες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση. «Σημειώσαμε πρόοδο. Συζητήσαμε όλες τις πτυχές για την ειρήνη, για το σχέδιο 20 σημείων, για τις εγγυήσεις ασφαλείας για τις οποίες έχουμε συμφωνήσει σχεδόν στο 100%. Συμφωνήσαμε ότι είναι ένα ορόσημο για μια διαρκή ειρήνη. Είχαμε τηλεφωνική διάσκεψη για τους Ευρωπαίους ηγέτες και οι ομάδες μας θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πριν την έναρξη της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η επίλυση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, «είναι ο μόνος του στόχος, θα υπάρξει ισχυρή συμφωνία με την συμμετοχή των Ευρωπαϊκών εθνών για τη προστασία της Ουκρανίας». Όλοι θέλουμε την συμφωνία και την υποστηρίζουμε, ευχαριστώ τις ΗΠΑ για την στήριξή της, έχουμε προχωρήσει και σας ευχαριστώ για όλα» τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είχαμε τις διαφορές μας αλλά έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις, με τη βοήθεια του προέδρου θα προχωρήσουμε στην συμφωνία», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία «Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Προηγήθηκε επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν λίγο πριν την σύσκεψη στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Μόλις είχα μια καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνο, Ντμίτρι Πεσκόφ να επιβεβαιώνει το γεγονός.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ρητορική από τη ρωσική πλευρά παραμένει ιδιαίτερα οξυμένη, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να εξαπολύει απειλές και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εμφανίζεται δημοσίως με στρατιωτική περιβολή.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται σειρά κρίσιμων θεμάτων, με δύο να ξεχωρίζουν ως καθοριστικά για οποιαδήποτε προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας: τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Η στάση που θα τηρήσει η αμερικανική πλευρά, αλλά και οι αντιδράσεις της Μόσχας, θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς η όποια συμφωνία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα δύο ζητήματα.

Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά την παραχώρηση εδαφών που δεν τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ ζητά ισχυρές και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επανάληψης της σύγκρουσης μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Μία ώρα διήρκησε η επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στα social media ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

Ζελένσκι: Σε ανοιχτό δίαυλο με την Ευρώπη το Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (28/12) ότι είχε μια “ενδελεχή” τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

“Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων”, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».