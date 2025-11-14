Συναγερμός στη Δαμασκό: Απανωτές εκρήξεις στη συνοικία Μεζά

Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (14.11.2025) στη συνοικία Μεζά της Δαμασκού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι δρόμοι γύρω από το σημείο έκλεισαν και τέθηκε σε ισχύ υψηλός συναγερμός ασφαλείας, καθώς υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά Mezzeh, όπου βρίσκεται και η ιρανική πρεσβεία, υπήρξε έντονη παρουσία Ιρανών αξιωματούχων. Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν ένας πύραυλος έπληξε τριώροφο κτίριο.

🚨 At now Syria, Damascus.



Missiles fell on Al-Qasr Road in the Mazzeh 86 neighborhood (Ain al-Karoum Alley), while several other missiles targeted residential buildings in the Western Villas area of Mazzeh neighborhood, with preliminary information indicating that the attack… pic.twitter.com/qWE6Ufe90A— إبو riah (@_3buR1ah) November 14, 2025

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες φαίνεται να είχαν στοχοποιήσει την τριώροφη πολυκατοικία. Οι αξιωματικοί ασφαλείας διερευνούν το περιστατικό.