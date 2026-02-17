Στις φλόγες εμπορικό κέντρο στην Ινδονησία (Βίντεο)

Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο εμπορικό κέντρο Ciputra Ciibubur στο Μπεκάσι της Ινδονησίας την Τρίτη (17/02), υποχρεώνοντας να εκκενώσουν το κτίριο εκατοντάδες άτομα.

Σύμφωνα με το news.az, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:40 (τοπική ώρα) στην οροφή του κτιρίου της Ινδονησίας και εξαπλώθηκε γρήγορα στους ορόφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A few minutes ago: A major fire broke out at Mall Ciputra Cibubur, Jakarta, Indonesia. pic.twitter.com/kV76Zgv7sI— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 17, 2026

Σε βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας φαίνονται τα μαύρα σύννεφα καπνού να αναβλύζουν, ενώ το κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Πανικός επικράτησε μέσα στο εμπορικό όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο.

A fire broke out at Ciputra Cibubur Mall in Bekasi, West Java, Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/ZeRpkDCU51— Disaster News (@Top_Disaster) February 17, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής ώστε να περιορίσουν την φωτιά αλλά και να εμποδίσουν την επέκταση της στους κάτω ορόφους ή σε κοντινές εμπορικές περιοχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα.