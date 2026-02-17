Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΔΙΕΘΝΗ

Στις φλόγες εμπορικό κέντρο στην Ινδονησία (Βίντεο)

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα

Στις φλόγες εμπορικό κέντρο στην Ινδονησία (Βίντεο)
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο εμπορικό κέντρο Ciputra Ciibubur στο Μπεκάσι της Ινδονησίας την Τρίτη (17/02), υποχρεώνοντας να εκκενώσουν το κτίριο εκατοντάδες άτομα.

Σύμφωνα με το news.az, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:40 (τοπική ώρα) στην οροφή του κτιρίου της Ινδονησίας και εξαπλώθηκε γρήγορα στους ορόφους.

Σε βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας φαίνονται τα μαύρα σύννεφα καπνού να αναβλύζουν, ενώ το κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Πανικός επικράτησε μέσα στο εμπορικό όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής ώστε να περιορίσουν την φωτιά αλλά και να εμποδίσουν την επέκταση της στους κάτω ορόφους ή σε κοντινές εμπορικές περιοχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα.

