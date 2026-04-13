Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο υπό κυρώσεις αψήφησε τον αποκλεισμό του Τραμπ

Ένα πετρελαιοφόρο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την έναρξη ισχύος του αποκλεισμού της κυβέρνησης Τραμπ στην ιρανική ναυτιλία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Kpler, μια πλατφόρμα πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τις παγκόσμιες εμπορικές ροές.

Το πλοίο, που είναι νηολογημένο στις Κομόρες ως Elpis, είναι μερικώς φορτωμένο και τιμωρήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025 για «εμπλοκή του στην πώληση, αγορά και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου» ως μέρος του σκιώδους στόλου του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, ένα δεξαμενόπλοιο Ostria, νηολογημένο στην Μποτσουάνα, γύρισε πίσω ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το στενό. Μόλις 41 λεπτά μετά την προθεσμία του Τραμπ, το πλοίο άλλαξε τον προβλεπόμενο προορισμό του από το Ομάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφού έκανε στροφή, σύμφωνα με την ανασκόπηση του CNN για τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων του Kpler.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη ισχύος του αποκλεισμού, ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, το Rich Starry, μετέδωσε την ανακοίνωσή του ως «παρασυρόμενο» στα ανοικτά των ακτών του νησιού Qeshm, προφανώς καθυστερώντας το ταξίδι του μέσω του καναλιού.