Sözcü: Οι Τούρκοι περνούν τα σύνορα δύο φορές την εβδομάδα κι έρχονται για ψώνια στην Ελλάδα – Γεμίζουν τα καλάθια τους

Οικονομική διέξοδο βρήκαν οι Τούρκοι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, με τουρκικά μέσα να αναδεικνύουν το νέο φαινόμενο των… διπλών ταξιδιών για ψώνια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sözcü, οι γείτονες επιλέγουν να πληρώνουν εισιτήριο λεωφορείου δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να προμηθεύονται φθηνότερα προϊόντα από τα ελληνικά καταστήματα.

Οι πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι ένα καλάθι προϊόντων που στην Τουρκία κοστίζει 3.709 λίρες, στην Ελλάδα κοστίζει μόλις 2.433 λίρες. Η διαφορά αυτή καθιστά το ταξίδι οικονομικά συμφέρον, παρά το κόστος του εισιτηρίου και της μετακίνησης.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, πολλοί Τούρκοι ταξιδιώτες έχουν εξοπλιστεί με βαλίτσες, ώστε να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες αγορών. Ειδική αναφορά γίνεται στην αύξηση της ζήτησης για βόειο κιμά, με τους Τούρκους να αγοράζουν πλέον κιμά από την Ελλάδα δύο φορές την εβδομάδα.

Στην Τουρκία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ένα κιλό κιμά κοστίζει 350 λίρες περισσότερο σε σχέση με την Ελλάδα.

Ανάμεσα στα προϊόντα που προτιμούν οι Τούρκοι είναι το κρέας, το γάλα και τα ζυμαρικά, ενώ το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει και μια… αντιστροφή ρόλων, καθώς παλαιότερα ήταν οι Έλληνες που διέσχιζαν τα σύνορα για να ψωνίσουν από τα τουρκικά σούπερ μάρκετ.

Τα δρομολόγια λεωφορείων προς την Ελλάδα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, με το εισιτήριο να κοστίζει 30 ευρώ ανά άτομο.