Σομαλία: Αεροπλάνο της StarSky με 55 επιβάτες έπεσε στη θάλασσα – Δείτε την σοκαριστική εικόνα (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη με αεροπλάνο της StarSky στην Σομαλία όταν υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε στην θάλασσα με αποτέλεσμα να κοπεί στην μέση το ένα φτερό.

Το αεροπλάνο, που ανήκει στην τοπική αεροπορική εταιρεία StarSky, απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Adde στη Σομαλία και κατέπεσε στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού σε περιοχή που βρισκόταν αρκετά κοντά στο αεροδρόμιο.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροπλάνο να πετάει σε ασυνήθιστα χαμηλό υψόμετρο, ενώ φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το φτερό να έχει αποκοπεί από το “σώμα” του σκάφους.

«Η προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε πυρκαγιά μετά την πρόσκρουση» δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου. «Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας τόνισε πως οι 55 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ξεκινάει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αλλά πλέον λειτουργεί κανονικά.



