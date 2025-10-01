Σοκ στο Λος Άντζελες: Καμπίνα λούνα παρκ αποκολλήθηκε και συγκρούστηκε με άλλη (βίντεο)

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή σε εκδήλωση λυκείου στο Λος Άντζελες, όταν μία καμπίνα από παιχνίδι λούνα παρκ αποσπάστηκε και συγκρούστηκε με άλλη.

Το ατύχημα συνέβη στο Λύκειο Bishop Conaty — Our Lady of Loretto, στην περιοχή Pico-Union του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το ABC 7. Βίντεο που κατέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας Σιλβέστερ Ραμίρεζ δείχνει το παιχνίδι, γνωστό ως Zipper, να σταματά απότομα, ενώ στη συνέχεια μία καμπίνα αποκολλάται από τη θέση της και χτυπάει μία άλλη. Σε δεύτερο βίντεο, ένα κόκκινο κάθισμα που είχε αποσπαστεί φαίνεται να επιστρέφει προς την περιοχή επιβίβασης, συγκρουόμενο με άλλο κάθισμα.

Μάρτυρες δήλωσαν στο ABC 7 ότι αρκετοί επιβάτες παρέμειναν παγιδευμένοι για πάνω από μία ώρα, μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες και να τους απελευθερώσουν. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η Αρχιεπισκοπή του Λος Άντζελες, που διοικεί το καθολικό σχολείο, τόνισε ότι το παιχνίδι ανήκε σε τρίτο φορέα που το λειτουργούσε. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους διασώστες. Η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα.

Δείτε το βίντεο