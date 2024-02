Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνάντησε σήμερα στο Σαν Φρανσίσκο τη Γιούλια και την Ντάσα Ναβάλναγια, τη χήρα και την κόρη του Αλεξέι Ναβάλνι που πέθανε στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη συνάντηση αυτή στην Καλιφόρνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Αμερικανός πρόεδρος “εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του” και τον “θαυμασμό του για το εκπληκτικό θάρρος” του Ρώσου αντιφρονούντα καθώς και για τη “μάχη του κατά της διαφθοράς και υπέρ μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ρωσίας”, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν νέες σημαντικές κυρώσεις κατά της Μόσχας αύριο, Παρασκευή, ως απάντηση στον θάνατο του Ναβάλνι, στην καταστολή και την επιθετικότητα της Ρωσίας καθώς και στον πόλεμό της στην Ουκρανία, προστίθεται.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3