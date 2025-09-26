Σερβία: Συλλήψεις δύο ατόμων για εκπαίδευση Μολδαβών και Ρουμάνων διαδηλωτών

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι δυνάμεις ασφαλείας της Σερβίας, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στην εκπαίδευση Μολδαβών και Ρουμάνων διαδηλωτών.

«Οι συλληφθέντες L. P. (1988) και S. S. (1978) φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση τακτικής-μαχητικής εκπαίδευσης για πολίτες της Μολδαβίας και της Ρουμανίας» αναφέρεται στο ανακοινωθέν του σερβικού υπουργείου Εσωτερικών.

Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι «στόχος της εκπαίδευσής ήταν η άσκηση ώστε να παρουσιάσουν πιο αποτελεσματική φυσική αντίσταση σε Μολδαβούς αστυνομικούς σε περίπτωση αναταραχών σ αυτήν την χώρα, κατά την ημέρα των εκλογών οι οποίες προγραμματίστηκαν για τις 28 Σεπτεμβρίου».

Το σερβικό υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο L. P. θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις ξενοδοχείου κοντά στη πόλη Λόζνιτσα (σ.σ. Δυτική Σερβία), ενώ ο S. S. φέρεται να ήταν συνεργός του.

Οι σερβικές αρχές υποψιάζονται ότι «η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 Ιουλίου και 12 Σεπτεμβρίου και συμμετείχαν από 150 έως 170 πολίτες της Μολδαβίας και της Ρουμανίας».

Στο διαμέρισμα των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, μία συσκευή ανίχνευσης και παρακολούθησης ραδιοσυχνοτήτων, όπως επίσης και ένα πιστόλι για το οποίο, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει άδεια οπλοκατοχής.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις καταγγελίες των υπηρεσιών ασφαλείας της Μολδαβίας ότι η Σερβία αποτέλεσε κέντρο εκπαίδευσης διαδηλωτών που σχεδίαζαν να προκαλέσουν ταραχές στη χώρα. Η Μολδαβία υποστηρίζει ότι πίσω απ’ όλα αυτά βρίσκεται η Ρωσία η οποία προσπαθεί να αποτρέψει την επικράτηση των φιλοευρωπαικών κομμάτων στις εκλογές για να σταματήσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.