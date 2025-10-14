Σεισμός 4 ρίχτερ στο Balıkesir της Τουρκίας
Η δόνηση σημειώθηκε στο Sındırgı
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Sındırgı, μια πόλη και περιοχή της επαρχίας Balıkesir στην Τουρκία.
Σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:33, σε βάθος 9,12 χιλιομέτρων.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-14
Saat:20:33:36 TSİ
Enlem:39.21556 N
Boylam:28.07833 E
Derinlik:9.12 km
Detay:https://t.co/bllQ55JhiH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2025
