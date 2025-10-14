Σεισμός 4 ρίχτερ στο Balıkesir της Τουρκίας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Sındırgı, μια πόλη και περιοχή της επαρχίας Balıkesir στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:33, σε βάθος 9,12 χιλιομέτρων.

