Σεισμός 4 ρίχτερ στο Balıkesir της Τουρκίας

Η δόνηση σημειώθηκε στο Sındırgı

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Sındırgı, μια πόλη και περιοχή της επαρχίας Balıkesir στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:33, σε βάθος 9,12 χιλιομέτρων.

