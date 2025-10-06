Σε πολιτικό αδιέξοδο ο Μακρόν μετά την παραίτηση Λεκορνί

Σε πολιτικό αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εθεάθη να περπατά σκεπτικός στις όχθες του Σηκουάνα, αμέσως μετά την αποδοχή της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας.

Τα γαλλικά μέσα αναδεικνύουν το βίντεο αυτό ως σύμβολο της δύσκολης συγκυρίας για τον πρόεδρο, αφού τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία προέρχονται πλέον αποκλειστικά από την αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας εις βάρος του, η οποία αυτή τη φορά θεωρείται ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να υπερψηφιστεί.