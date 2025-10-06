Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σε πολιτικό αδιέξοδο ο Μακρόν μετά την παραίτηση Λεκορνί

Ο Γάλλος πρόεδρος περπάτησε σκεπτικός στον Σηκουάνα

Σε πολιτικό αδιέξοδο ο Μακρόν μετά την παραίτηση Λεκορνί
DEBATER NEWSROOM

Σε πολιτικό αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εθεάθη να περπατά σκεπτικός στις όχθες του Σηκουάνα, αμέσως μετά την αποδοχή της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας.

Τα γαλλικά μέσα αναδεικνύουν το βίντεο αυτό ως σύμβολο της δύσκολης συγκυρίας για τον πρόεδρο, αφού τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία προέρχονται πλέον αποκλειστικά από την αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας εις βάρος του, η οποία αυτή τη φορά θεωρείται ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να υπερψηφιστεί.

