Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε μια «νέα φάση» στην προετοιμασία του για «πόλεμο» στα σύνορα με το Λίβανο, όπου εντείνονται οι ανταλλαγές φονικών πυρών με τη Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Προετοιμασία για τη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση», την οποία δημοσιοποίησε στον ιστότοπό του, ο στρατός αναφέρει πως «τις τελευταίες ημέρες ολοκλήρωσε μια νέα φάση στην προετοιμασία της βόρειας διοίκησης του πολέμου».

Another phase of the Northern Command’s readiness for war was completed, centering on operational emergency storages for a broad mobilization of reservist and regular troops when required.



This will enable the forces’ arrival at the front line in a short period of time for… pic.twitter.com/tVbwGdVYOG