Σε κελί 9 τ.μ. στο La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – 23 ώρες εγκλεισμός ημερησίως

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί,αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές του Παρισιού, στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά την καταδίκη του σε πενταετή φυλάκιση για σύσταση συμμορίας στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς Καντάφι. Η ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του θα ανακοινωθεί στις 13 Οκτωβρίου, ενώ το μέγιστο διάστημα που μπορεί να παραμείνει εκτός φυλακής μετά την ημερομηνία αυτή είναι τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Σαρκοζί θα κρατείται πιθανότατα σε κελί 9 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένο με τουαλέτα, ψυγείο και τηλεόραση, παραμένοντας κλεισμένος σε αυτό 23 ώρες την ημέρα. Το πιο πιθανό είναι η κράτησή του να γίνει στο ιστορικό σωφρονιστικό ίδρυμα La Santé, όπου στο παρελθόν έχουν φυλακιστεί γνωστά πρόσωπα όπως ο «Κάρλος το Τσακάλι» και ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα. Στο λεγόμενο «VIP τμήμα» του ιδρύματος, έχουν φιλοξενηθεί και πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο Κλοντ Γκεάν, στενός συνεργάτης του Σαρκοζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μονόκλινα κελιά του La Santé, πρόσφατα ανακαινισμένα, διαθέτουν ντους, τηλεόραση και τηλέφωνο, με κόστος 14 ευρώ τον μήνα. Τα γεύματα παραδίδονται στους κρατούμενους, ενώ υπάρχει δυνατότητα αγοράς προϊόντων για την προετοιμασία φαγητού εντός του κελιού. Παρά τις ανακαινίσεις, το σωφρονιστικό ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού, καθώς κρατούνται 1.243 άτομα, ενώ η χωρητικότητά του είναι 657.

Η εμπειρία της φυλάκισης αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη για τον Σαρκοζί, που ως πρόεδρος είχε υιοθετήσει σκληρή ρητορική κατά της εγκληματικότητας, χαρακτηρίζοντας τους νεαρούς ταραχοποιούς «αποβράσματα». Όπως σημειώνει ο Ζουλιέν Φίσμαϊστερ από το Παρατηρητήριο Διεθνών Φυλακών, η κατάσταση δείχνει ότι ακόμη και εκπρόσωποι υψηλού κοινωνικού κύκλου, που συνήθως αποφεύγουν τη φυλάκιση, καλούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα αυτή.