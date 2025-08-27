Σάλος στην Ουγγαρία – Το πολυτελές «παλάτι» της οικογένειας Όρμπαν που έγινε viral (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο από μία έπαυλη που ανήκει στον πατέρα του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και συγκέντρωσε 700.000 προβολές. Το βίντεο κυκλοφόρησε από έναν ανεξάρτητο βουλευτή, γνωστό για τη μάχη που δίνει κατά της διαφθοράς.

Ένας καλοσυντηρημένος κήπος, μία πισίνα και μία τεράστια τραπεζαρία φαίνονται στο βίντεο από το ακίνητο του Όρμπαν, το οποίο δείχνει ότι πρόκειται για ένα «πολυτελές κάστρο» και όχι ένα ταπεινό αγρόκτημα, όπως ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης του, είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Άκος Χαντχάζι, εξηγώντας πως τράβηξε αυτά τα πλάνα την περασμένη εβδομάδα, αφού επισκέφθηκε το σημείο.

Ένας χρήστης του διαδικτύου σχολίασε κάτω από το βίντεο ότι οι εικόνες δείχνουν ότι «ο Όρμπαν και οι συνεργοί του οικοδομούν ένα παλάτι» με τα χρήματα των φορολογουμένων,

📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025

Ο Άντρας Καουκούσι, ένας ακόμη σχολιαστής, πρότεινε ο χώρος να χρησιμοποιηθεί ως ορφανοτροφείο ή νοσοκομείο.

Για παραβίαση νόμου κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικώ

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο κατηγόρησε τον ανεξάρτητο βουλευτή ότι παραβίασε τον νόμο διότι μπήκε στον χώρο χωρίς άδεια.

Σε πολλά άρθρα που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, κάνουν λόγο ότι ο Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί την έπαυλη Hatvanpuszta, ως ιδιωτικό ησυχαστήριο. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στη γενέτειρά του Φέλκσουτ, σε απόσταση περίπου 34 χιλιομέτρων δυτικά της Βουδαπέστης.

Όμως ο ηγέτης αρνείται ότι του ανήκει το κάστρο. Πρόσφατα, ο πατέρας του Γκιόζο, ηλικίας 84 ετών, είπε στη φιλοκυβερνητική ταμπλόιντ Bors πως αγόρασε το Hatvanpuszta το 2011 για να φτιάξει εκεί ένα αγρόκτημα.

Viral έγινε το βίντεο και εντάσσεται σε ένα πλαίσιο γενικευμένης αγανάκτησης μπροστά στη διαφθορά στην Ουγγαρία. Το περιβάλλον του Βίκτορ Όρμπαν βαρύνεται με υποψίες ότι πλούτισε θεαματικά χάρη στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Η ΕΕ «πάγωσε» κονδύλια ύψους περίπου 19 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για αυτήν τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως λόγω των υποψιών για διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις. Η κυβέρνηση Όρμπαν απορρίπτει τις κατηγορίες για διαφθορά.